Во время вечеринки гость убил хозяина квартиры

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Росляково по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, 15 февраля 2020 года в службу скорой медицинской помощи позвонил мужчина, 1982 года рождения, сообщивший о том, что он причинил телесные повреждения своему знакомому в квартире одного из домов по улице Мохнаткина Пахта жилого района Росляково Мурманска. Прибывшими на место происшествия медиками и сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело местного жителя, 1969 года рождения.

Следователем в квартире был произведён осмотр тела погибшего, которым установлены травмы, имеющие насильственный характер. В ходе осмотра жилища обнаружены и изъяты следы, указывающие на совершение противоправного деяния, а также оружие преступления – нож.

По данным следствия, в вечернее время 14 февраля мужчины распивали спиртные напитки дома у потерпевшего. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта гость нанес хозяину квартиры множественные удары кулаками по голове и телу, а также несколько ударов кухонным ножом в области бёдра и плеча. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительный период времени.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Основанием избрания данной меры пресечения явилось то, что подозреваемый может скрыться от следствия по причине отсутствия постоянного места жительства ввиду его асоциального образа жизни.