Во время весенних каникул в городских оздоровительных лагерях отдохнут 1150 мурманских школьников

В период с 26 по 30 марта в областном центре на базе девяти общеобразовательных учреждений: школ №№ 18, 31, 38, 41, 43 гимназий № 5, 6, лицея № 2 и Кадетской школы города Мурманска организована работа городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

– В нашем городском образовании давно существует хорошая традиция – детские лагеря в периоды каникул, – отметил Андрей Сысоев. – Работниками учреждений подготовлена программа, рассчитанная на развитие творческих способностей каждого ребёнка, укрепление физического здоровья юных северян. При работе лагерей все эпидемиологические нормы соблюдаются в очень строгом порядке и под контролем соответствующих органов.

– Здесь все организовано на очень высоком уровне, – сказал Герман Иванов. – Я сам работал в таком лагере на заре свой профессиональной педагогической деятельности, знаю всю специфику. Очень важно, что особое внимание уделено вопросам безопасности детей.

В общей сложности во время весенних каникул в учреждениях отдохнут 1150 мурманских школьников. Стоимость путевки не изменилась и составляет для родителей 250 рублей за смену.