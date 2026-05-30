Во время возгорания мусора в кузове мусоровоза водитель спецтехники Мурманского филиала АО «Ситиматик» действовал оперативно и грамотно

Мурманский филиал АО «Ситиматик» сообщает о возгорании в кузове машины подрядной мусоровывозящей компании, произошедшем при выполнении работ по вывозу крупногабаритных отходов в Мурманске.

Инцидент зафиксирован в районе домов по адресам: г. Мурманск, ул. Лобова, 27/3 и ул. Осипенко, 2.

В процессе транспортировки отходов в кузове мусоровоза произошло возгорание выброшенного матраса.

Водитель транспортного средства действовал оперативно и в соответствии с инструкциями, своевременно вызвав пожарный расчёт. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Техника не получила повреждений, зафиксировано сильное задымление кузова.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», после проведения необходимых проверок транспортное средство будет выведено на линию и продолжит работу в штатном режиме уже на следующий день.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» обращает внимание жителей на необходимость соблюдения правил обращения с отходами. В контейнеры и бункеры запрещается складировать легковоспламеняющиеся предметы, а также выбрасывать тлеющие и горящие отходы, включая окурки.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».