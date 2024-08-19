Во время встреч в округах областного центра мурманчане благодарят главу администрации города за оперативное решение вопроса по планировке асфальтового покрытия автодороги по улице Калинина

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители — главы округов регулярно проводят встречи с мурманчанами. На прошедшей неделе состоялись три таких собрания.

Первая встреча прошла в Октябрьском округе. С жильцами дома №8 по улице Самойловой встретились глава округа Елена Ширшова, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова. Основная тема встречи была связана с планами по устройству дополнительного заезда на территорию дома №8 по улице Самойловой. В ходе встречи жителям даны разъяснения о том, что решение по организации заезда на этом участке отменено.

Мурманчане также обратили внимание на отсутствие подъезда к дому №39/1 по улице Шмидта. По данному вопросу готовится техническое решение.

Глава Ленинского округа Андрей Костин встретился с жителями дома №10 по улице Сафонова. Мурманчане попросили скосить траву на территории дома, что и было выполнено в кратчайшие сроки. Среди других тем – реставрация детской площадки во дворе дома №10 по улице Сафонова и дома №92 по улице Александра Невского; покос травы между домами №№16, 18 и 20 по улице Семёна Дежнева; установка скамеек и урн возле подъездов дома №5/2 по улице Ушакова. Также участники встречи выразили благодарность за оперативное решение вопроса по планировке асфальтового покрытия автодороги по улице Калинина.

Жители дома №23 по улице Прибрежная в Дровяном задали вопросы главе Первомайского округа Александру Боянжу и депутату Совета депутатов города Мурманска Наталье Найденовой. Мурманчане попросили отремонтировать бойлеры и убрать граффити. Несанкционированные надписи были оперативно закрашены сразу после встречи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28306&page=1