Во время встречи губернатора с жителями Росляково обсудили более 40 вопросов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис 17 июня совершил рабочую поездку в жилой район Мурманска Росляково, а затем во Дворце культуры «Судоремонтник» провёл встречу с жителями, которая длилась более трёх часов.

Жители Росляково активно включились в диалог. Многие поблагодарили главу региона и его команду за реализацию стратегического плана «На Севере – жить», в рамках которого в районе произошло много позитивных изменений: установлено несколько современных детских и спортивных комплексов, проведены ремонты в детском саду и школах, ремонтируются дороги, дворы.

Росляковцев, безусловно, волновали вопросы здравоохранения. Однако при всех проблемах заполярной медицины качество диагностики и лечения в бесплатных медучреждениях Мурманской области, по мнению жителей, одно из лучших в стране, – пожилые люди нередко остаются зарегистрированными в регионе, чтобы своевременно получать достойную квалифицированную медпомощь.

Андрей Чибис сообщил, что региональное правительство планомерно решает вопросы, касающиеся доступности оказания медицинской помощи в регионе.

«Сегодня у нас реализуется порядка двух десятков мер поддержки медработников, направленных как на привлечение специалистов в регион, так и на перспективную подготовку кадров. Наш пакет мер поддержки для медработников отмечен как одна из лучших практик на федеральном уровне. Например, несколько мероприятий направлены на обеспечение медработников жильём, в их числе реально работающая мера поддержки - это компенсация оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета. Среднемесячная зарплата врачей за пять лет выросла более чем на 56%, а среднего медперсонала более чем на 57%. Нам удалось добиться сокращения острой и общей нехватки медиков на 40%», – сообщил глава региона.

Молодые мамы поблагодарили главу региона за благоустройство, однако посетовали, что на детских площадках не предусмотрены песочницы, а ведь игра с песком – залог полноценного развития ребёнка, непременный атрибут детства. Пожилые жители посетовали, что по дороге к храму нет фонарей. Андрей Чибис поручил главе Мурманска Юрию Сердечкину проработать возможные пути решения этих запросов от жителей Росляково.

Безусловно, был поднят вопрос капитального ремонта домов и жилищного строительства, ведь именно жилищный вопрос зачастую заставляет молодёжь покидать регион. Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области в ближайшие семь лет будет построено порядка 450 тысяч квадратных метров нового жилья. Повышенный интерес со стороны инвесторов обусловлен в том числе развитием городской среды в опорных городах Арктики. Жилые массивы появятся в Мурманске, Коле и других городах региона, а льготная «Арктическая ипотека» позволит молодёжи приобретать новое современное жильё, - с 1 июня этого года расширены возможности и условия программы.

В регионе проводятся и масштабные капитальные ремонты домов.

«Если бы мы ремонтировали дома только на средства собственников, то работы затянулись бы на многие десятилетия. Мы это понимаем, и поэтому в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на капитальный ремонт жилфонда дополнительно выделяем из бюджета 5,5 млрд рублей. В планах – работы в 579 домах. Большая часть из них будет завершена в 2024 году», – проинформировал губернатор.

Волновали жителей и насущные вопросы обилия в районе алкомаркетов и шум от «наливайки», которая располагается в центре жилрайона.

Андрей Чибис напомнил, что по его инициативе в регионе принят закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах. Уже внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу законопроект, ограничивающий также и работу так называемых «наливаек».

Отдельным больным вопросом стало качество холодной воды, его задали сразу несколько росляковцев. Андрей Чибис напомнил, что в Ленинском округе Мурманска, к которому относится и Росляково, идёт масштабная реконструкция водозабора, и проблема будет решена уже в этом году.

Также жителей волновали вопросы патриотического воспитания, экологии, дальнейшего обустройства жилого района.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершая встречу, губернатор горячо поблагодарил росляковцев за искренность и живой диалог, за неравнодушие к судьбе своего посёлка, ставшего одним из полноценных районов Мурманска. Также он призвал всех не стесняться и активно подавать свои предложения в разработку стратегического плана по развитию Мурманской области «На Севере – жить», которая стартовала 1 июня.

Фото: https://gov-murman.ru