Во время взрыва снаряда на военном складе в Росляково пострадали пятеро солдат

Артиллерийский боеприпас взорвался на военном складе в Мурманской области, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба Северного флота.

Взрыв произошёл на складе завода в микрорайоне Росляково на складе, где хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало. «По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, трое - средней степени тяжести», - сообщили в экстренных службах.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасом.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории склада.

Пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь, угрозы их жизни нет.

Комиссия командования Северного флота проводит проверку, сообщили в пресс-службе.