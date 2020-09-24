Во время взрывных работ перекроют автомобильную дорогу Р–21 «Кола»

Как сообщает «Мурманскавтодор», 25 сентября с 0.00 до 4.00 в связи с проведением взрывных работ на объекте капитального ремонта автомобильной дороги Р–21 «Кола» (км 1346 – км 1361) на участке км 1345 – км 1346 (между примыканиями автоподъездов к нп. Кица и нп. Лопарская) будет осуществляться перекрытие движения для всех видов транспорта.

Осттановка движения планируется на период не более одного часа.