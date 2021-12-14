Во время заседания президиума Совета законодателей РФ обсудили вопрос введения новых проактивных форматов оказания социальных и медицинских услуг

Вчера состоялось заседание президиума Совета законодателей РФ. В режиме видеоконференцсвязи в нём принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Участники обсудили новые проактивные форматы оказания социальных и медицинских услуг. Задачу по переводу до 80% соцуслуг в электронный вид к 2025 году поставил Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

По словам Сергея Дубового, такой формат должен упростить взаимодействие граждан с органами власти в ряде жизненных ситуаций, к примеру, при получении пенсий или пособий. В этом случае можно обойтись без подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов. За них это сделает разработанная единая цифровая платформа, которая обобщит информационные системы Министерства труда, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы.

— Сейчас мы находимся на первом этапе. Такая платформа – очень сложный механизм, который, прежде чем запустить, необходимо детально проработать на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, - заключил парламентарий.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22510/