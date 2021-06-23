Во всех центрах занятости населения Мурманской области 24 июня откроется «горячая линия»

Министерство труда и социального развития региона сообщает о работе 24 июня с 14 до 17 часов горячей линии по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в рамках государственной программы Мурманской области «Занятость и труд» и федерального проекта «Содействие занятости».

По телефонам «горячей линии» специалисты проконсультируют северян об условиях направления на обучение за счет средств областного бюджета, о порядке и условиях направления на обучение отдельных категорий граждан по проекту «Содействие занятости», а также перечне профессий, специальностей и программ обучения во втором полугодии 2021 года. Принимать звонки от жителей будут в профильном министерстве и во всех центрах занятости населения области.

Номера телефонов»горячей линии» и адреса электронной почты ЦЗН:

г. Мурманск (8 815 2) 23-52-47; aktiv@murman-zan.ru

г. Оленегорск (8 815 52) 5-91-32; OGCZ@monch.mels.ru

г. Апатиты (8 815 55) 6-32-92; apatity@murman-zan.ru

г. Кировск 8 902-036-15-29; kirovsk@murman-zan.ru

г. Кандалакша (8 815 33) 3-44-75; profobuch@murman-zan.ru

г. Мончегорск (8 815 36) 7-21-33 доб.25; monchegorsk@murman-zan.ru

ЗАТО г.Североморск 8 902 133-55-12; severomorsk@murman-zan.ru

г. Снежногорск (8 815 30) 6-04-73; gu_czn@com.mels.ru

г. Полярный (8 815 51) 7-17-54; gu_czn@com.mels.ru

г. Полярные Зори (8 815 32) 7-00-24; cznpz@yandex.ru

Ковдорский район (8 815 35) 7-16-35; kovdor@murman-zan.ru

Кольский район (8 815 53) 3-50-34; kola@murman-zan.ru

Ловозерский район (8 815 38) 4-47-80, Lovozero_zanyatost@monch.mels.ru

Терский район (8 815 59) 5-00-50; terskiy@murman-zan.ru

Печенгский округ (п. Никель) (8 815 54) 3-39-60; nikelcentr@com.mels.ru

Министерство труда и социального развития Мурманской области (8 815 2) 23-50-27; zhdanoval@gov-murman.ru.