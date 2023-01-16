Во всех муниципалитетах Мурманской области откроют профориентационные педагогические классы

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис рассказал про ряд направлений мер поддержки, которые реализуют в регионе в год педагога и наставника.

«Напомню, что 2023 год объявлен Президентом РФ Годом педагога и наставника. Сегодня в детских садах, в школах, в организациях дополнительного образования и колледжах Мурманской области трудятся около 14 тысяч педагогических работников. Хочу искренне поблагодарить всех за такой важный труд по воспитанию и обучению наших детей», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что данной категории работников в регионе оказывается всесторонняя помощь. В Мурманской области реализуется целый набор мер поддержки для привлечения и стимулирования учителей и педагогов. Отдельное внимание уделяется тем, кто только начинает педагогический путь.

«Молодым специалистам региональных учреждений выплачивается единовременное пособие в размере 6 должностных окладов при трудоустройстве, а в течение первых трёх лет работы – ежемесячная 20% надбавка к окладу. Помимо этого, каждому педагогическому работнику выплачивается разовая материальная помощь. Установлен минимальный порог заработной платы для молодых специалистов – не менее 40,5 тысяч рублей. И, помимо федеральной, действует региональная выплата за классное руководство для учителей школ в размере 8 тысяч рублей. Также в 2022 году мы включили учителей в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить 1,5 млн рублей для покупки или строительства своего дома или приобретения домокомплекта», – отметил Андрей Чибис.

В фокусе внимания также наставники школьников.

«Мы ценим вклад наставников в победы наших детей. Поэтому поощряем тренеров и экспертов, подготовивших победителей и призёров национальных чемпионатов профессионального мастерства, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Сумма выплат доходят до 150 тысяч рублей», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также призёры и победители педагогических конкурсов могут получить до 300 тысяч рублей в конкурсах «Учитель года» и «Сердце отдаю детям».

В 2022 году в регионе открыто 4 профориентационных психолого-педагогических класса, в этом году такие классы планируется открыть во всех муниципалитетах.

Кроме того, проводится комплексное развитие школьной инфраструктуры, в том числе капитальные ремонты и оснащение современной техникой.

Фото: https://gov-murman.ru