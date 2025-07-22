Во всех муниципальных образованиях проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в соответствии с утверждёнными планами - Алёна Кузнецова

Ход подготовки региона к отопительному периоду 2025/2026 обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве. Подробно по вопросу доложила исполняющая обязанности министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова.

Так, к предстоящему отопительному периоду необходимо подготовить 122 котельных и свыше 11 тысяч км инженерных сетей.

Контроль хода выполнения ремонтных работ, а также подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период обеспечивается областной комиссией. На сегодняшний день проинспектировано 28 объектов тепло- и водоснабжения в Мончегорске и Оленегорске, включая подведомственные территории, Кольском административном округе, ЗАТО Видяево и Заозерск.

В целом, ход подготовки идёт согласно графику. Все замечания устраняются максимально оперативно.

И.о. министра напомнила, что ежегодно в рамках стратегического плана развития региона «На Севере — жить!» на подготовку муниципальных образований к зиме из бюджета выделяются средства. В текущем году сумма составила более 100 млн рублей.

За счёт субсидии обновлены сети теплоснабжения, а также оборудование на котельных в Лувеньге, Зареченске, Зеленоборском, Заполярном, Туломе, Коле, Верхнетуломском, Туманном и Ене. Кроме этого, капитальный ремонт линии электропередач выполнен в населенном пункте Лесозаводский Кандалакшского округа. Замена дизельных электростанций проходит в селах Пялица и Чаваньге Терского округа. В Умбе и Полярном реконструированы сети холодного водоснабжения.

В целях обеспечения бесперебойного и надёжного функционирования объектов и систем жизнеобеспечения в регионе сформирован нормативный запас топлива.

«В настоящее время во всех муниципальных образованиях проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в соответствии с утверждёнными планами, готовность сетей теплоснабжения составляет 43%», — в завершении доклада отметила Алёна Кузнецова.

И.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова доложила, что в рамках подготовки к зимнему периоду в многоквартирных домах Мурманской области заменены 736 секций водонагревателей, обновлены 1,5 тысячи радиаторов отопления, более 30 тысяч метров розлива сетей отопления и ГВС, восстановлена теплоизоляция внутридомовых коммуникаций общей длиной свыше 17,5 тысячи метров.

Модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках подготовки к зиме, входит в стратегический план развития региона «На Севере – жить!», рассчитанный до 2030 года. Данный план разработан на основе национальных приоритетов, определенных Президентом России, с учётом 57 тысяч предложений, полученных от северян.

Отдельно губернатор Андрей Чибис предоставил слово руководителям крупных ресурсоснабжающих организаций, главам Мурманска и Кольского муниципального округа.

Как сообщил заместитель генерального директора АО «МЭС» Илья Бармин, организация готовит в зиме 49 источников тепла и более 1000 км теплосетей в 33 населённых пункта Мурманской области. На эти цели выделено 1,3 млрд рублей из собственных средств компании и 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Средства направят на модернизацию и ремонт оборудования, обновление 20 километров теплотрасс, цифровую трансформацию и повышение безопасности систем. Полный запас топлива планируется сформировать к началу октября 2025 года.

Заместитель генерального директора «Мурманскводоканала» Павел Стрекаловский сообщил, что в рамках подготовки к зиме ведётся работа по замене 20 км сетей водоснабжения и 16,8 км сетей водоотведения. Также будет промыто 178 км сетей канализации. На 95% обновлён парк специальной и грузовой техники. Павел Стрекаловский отметил в числе приоритетных задач – подключение населённых пунктов и предприятий, расположенных на западном берегу Кольского залива, к централизованной системе водоснабжения Мурманска.

О ходе подготовки к отопительному сезону в областном центре доложил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

«К отопительному периоду 2025-2026 годов в Мурманске подлежат подготовке 2315 многоквартирных домов, которые обслуживаются 67 управляющими и обслуживающими компаниями, 261 ТСЖ и ЖСК; 185 объектов социального назначения и 11 ресурсоснабжающих организаций», — рассказал Иван Лебедев.

На сегодняшний день общая готовность социальных объектов в городе Мурманске — 51%. Готовность внутридомовых тепловых сетей многоквартирных домов составляет — 52,7%. Как отметил Иван Лебедев, с 12 августа стартует работа комиссии по проведению оценки обеспечения готовности многоквартирных домов к отопительному периоду.

Масштабные работы по замене сетей ведутся ресурсоснабжающими организациями Мурманске. Так, в этом году в заполярной столице планируется заменить 14 км сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Как сообщил глава Кольского округа Александр Лихолат, к предстоящему отопительному сезону уже готовы более 83% образовательных учреждений и почти 99% учреждений культуры.

В этом году за счёт средств областного бюджета в округе обновлено оборудование в газовой котельной в Минькино, а также приведены в порядок участки тепловых сетей в Туломе и в Коле возле домов №21 и №23 на улице Победы. На эти капитальные ремонты потрачено почти 10 млн рублей.

Также в летний период в Кольском округе проводится опрессовка и промывка сетей многоквартирных домов. Сейчас эти работы выполнены более чем на 67%. Сети в Туманном, Кильдинстрое, Междуречье, Ура-Губе готовы на 100%. В Туломе, Пушном – более чем на 92%. Подготовка к зиме школ, детских садов, ДК и библиотек Кольского округа также выполнена почти на 100%.

Первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко принял участие в обсуждении этого вопроса в режиме видеоконференцсвязи.

- Не вызывает сомнений, что наши основные ресурсоснабжающие организации к отопительному сезону подготовятся в полном объёме, - отметил Владимир Мищенко. – Более сложной остаётся ситуация с готовностью к подаче тепла в дома жилого фонда. В данном вопросе основная нагрузка ложится на муниципальные образования, на их взаимодействие с управляющими компаниями. Особенно важно, чтобы все необходимые работы – опрессовки, промывки - в жилых домах обслуживающими организациями были проведены не только в установленные сроки, но и качественно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550759/#&gid=1&pid=3