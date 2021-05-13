Во всех округах города Мурманска начались работы по благоустройству городских территорий

В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» будут отремонтированы 22 двора и 2 общественных пространства. Масштабная реконструкция коснется сквера у памятника В.И. Ленину и зелёной зоны в районе дома № 101 по проспекту Кольскому.

– Эта работа, по сути, является развитием инициатив, высказанных жителями города. Мурманчане – очень активные и неравнодушные люди, – отметил глава администрации города Евгений Никора. – Перечень территорий был определён по результатам народного голосования ещё в 2018 году, а годом позже горожане решили, что должно разместиться в этих парках. Приятно, что диалог жителей и власти получился таким конструктивным, и появление новых зон отдыха для Мурманска – уже закономерность.

Так, в 2020 году были обновлены три большие рекреационные зоны – аллея Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев, территория у Ледового озера и зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова. Дополнительно в рамках благоустройства общественных территорий появились 2 сквера – в районе улицы Олега Кошевого, у дома № 5, и на улице Туристов. Завершен очередной этап комплексного благоустройства набережной Семеновского озера. Также в прошлом году были отремонтированы 10 дворовых территорий.

Работа по вовлечению граждан в проекты по благоустройству продолжается. Уже сейчас мурманчане могут сами определить места для установки спортивных и детских площадок. Голосование проходит на платформе 51.gorodsreda.ru и продлится по 30 мая. В 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут набольшее количество голосов.