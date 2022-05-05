Во всех округах Мурманска пройдёт около 50 торжественных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, представлена программа мероприятий в Мурманске, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая

10.00 – 13.00 – общегородская Вахта памяти.

10.00 – 10.20 – церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

10.40 – 10.50 – церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной командиру дивизиона подводных лодок Северного флота М.И. Гаджиеву.

11.00 – 11.20 – церемония возложения цветов к братским могилам (Верхнеростинское шоссе, территория Мурманского городского кладбища).

12.00 – 12.45 – митинг, церемония возложения цветов к памятнику воинам Полярной дивизии (просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1).

Жилой район Абрам-Мыс

12.00 – митинг «Памяти павших в войне» (Мемориал воинам 1-го корпуса ПВО).

15.00 – концертная программа, посвященная Дню Великой Победы (ул. Лесная, 39).

7 мая

9.00 – 16.00 – выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы.

10.30 – митинг у мемориала воинам Полярной дивизии (1447 километр автодороги Р-21 «Кола»).

9 мая

Площадь Пять Углов

09.00 – 09.50 – радиоконцерт с исполнением песен о Великой Отечественной войне.

10.00 – 10.40 – парад войск Мурманского гарнизона.

10.40 – 11.30 – шествие «Бессмертного полка», жителей и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

12.00 – митинг, церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», воздушный военный парад

Спортивные мероприятия

12.00 – старт участников легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова (памятник А. Бредову).

12.00 – старт дошкольников – участников легкоатлетического Пробега Мира (старт – пр. Ленина, 69, финиш – у памятника А. Бредову).

12.15 – старт ветеранов – участников легкоатлетического Пробега Мира (старт от памятника пограничникам Арктики, финиш – у памятника А. Бредову).

12.45 – 13.00 – награждение победителей и призеров легкоатлетической эстафеты (на площадке перед входом в гостинично-деловой центр «Арктика» со стороны проспекта Ленина).

13.00 – 14.00 – соревнования по роллер-спорту на проспекте Ленина (от гостинично-делового центра «Арктика» до ул. Профсоюзов),

13.00 – 14.00 – «Рекорд победы», интерактивная площадка «Юкигассен», силовой экстрим (пр. Ленина от ул. Воровского до ул. Профсоюзов).

Октябрьский округ (сценическая площадка перед гостинично-деловым центром «Арктика»)

10.40 – 10.50 – видеоконцерт песен Победы.

12.00 – 14.00 – работа стилизованной сценической площадки «Борт военного грузовика».

-программа от клуба авторской песни «Пять углов»,

-интерактивная площадка «Давайте споем!»,

-флешмоб «Синий платочек».

12.00 – 14.00 – работа игровых площадок.

-шатер-караоке «Споемте, друзья!»,

-викторина,

-спортивные соревнования.

14.00 – 16.00 – большой гала-концерт «Марш победителей» с участием творческих коллективов города.

14.15 – концертный блок ансамбля песни и танца «Россия».

15.30 – выступление ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

В финальной части программы состоятся массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».

Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семеновского озера)

12.00 – песни военных лет.

13.00 – фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин», театрализованный концерт «Набат войны нам вновь стучит в сердца», викторина «Дорогами памяти», флешмоб «География памяти», флешмоб «Знамя Победы».

Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)

11.00 – 14.00 – мастер-класс «И взлетели в небеса белые голуби».

10.45 – 11.15 – концертная программа «Фронтовой привал» (фойе ДК).

11.00 – 12.00 – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

11.30 – 11.50 – митинг «Имена, застывшие в граните».

12.00 – 13.30 – квест-игра «Победа в сердце каждого из нас».

12.00 – 13.00 – праздничный концерт «Салют, Победа!».

Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Первомайский округ (проспект Кольский, 101)

12.00 – песни военных лет.

12.30 – театрализованный концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский» «Мы не забудем вас – Герои!», выступление клуба служебного собаководства «Цербер», всероссийский флэшмоб «День Победы».

Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Район Абрам-Мыс (площадь перед Мемориалом воинам 1-го корпуса ПВО)

20.00 – песни военных лет.

21.00 – фестиваль патриотической песни под открытым небом «Под звездами военного салюта», выступление творческих коллективов.

22.00 – праздничный салют.