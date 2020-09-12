Во всех округах Мурманска ведутся работы по поддерживающему ремонту проездов во дворах

Предложения по обновлению асфальта на придомовых территориях от управляющих компаний были собраны летом. После рассмотрения заявок от обслуживающих организаций специальная комиссия определила перечень участков, требующих ремонта.

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Астаховой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Любовью Малыгиной проверил, как выполняется ремонт во дворах по ул. Героев Рыбачьего у домов № 44, 46 и 48.

– У нас ямочный ремонт во дворах рассредоточен по трем районам города, – отметила Оксана Астахова. – Поэтому большинство придомовых территорий до капитального ремонта будут подобным образом поддерживаться.

Общая площадь дефектных участков дворовых территорий, подлежащих замене в 2020 году составляет более 28 тысяч кв. метров.

– Эта программа востребована мурманчанами, – подчеркнул Евгений Никора. – По тем дворам, где работы ведутся, можно уже сделать вывод, что площадь, которую необходимо привести в порядок, больше, чем было зафиксировано в предварительных сметах. В этом году мы отремонтируем на выделенные деньги меньше дворов, сохранив то же количество квадратных метров. Мы видим, что есть все основания и возможности увидеть результат в большинстве мурманских дворов, которые попали в эту программу уже в конце сентября - начале октября.

– Во дворе на ул. Героев Рыбачьего, 44 предварительно планировали отремонтировать 92 кв. метров асфальтового покрытия, а нужно будет сделать больше. Нельзя останавливаться на полпути, - считает Любовь Малыгина.

Программа по ремонту дворовых территорий продолжится и в 2021 году.