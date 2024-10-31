Во всех отделениях МФЦ на два часа 1 ноября будет приостановлено оказание услуг

Во всех отделениях МФЦ Мурманской области 1 ноября с 10.00 до 12.00 будет приостановлено оказание услуг. В связи с проведением «АтомЦифроСбытом» плановых технических работ и отключением серверного оборудования также будут недоступны сайт учреждения и контактный центр.

«В указанное время приём заявлений по всем государственным и муниципальным услугам осуществляться не будет. Сотрудники МФЦ смогут только произвести выдачу готовых документов. Просим заявителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и планировать завтра посещение офисов «Мой документы» заранее», – отмечает руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/