Мурманская область. Арктика (16+)31.10.24 19:30
Во всех отделениях МФЦ на два часа 1 ноября будет приостановлено оказание услуг
Во всех отделениях МФЦ Мурманской области 1 ноября с 10.00 до 12.00 будет приостановлено оказание услуг. В связи с проведением «АтомЦифроСбытом» плановых технических работ и отключением серверного оборудования также будут недоступны сайт учреждения и контактный центр.
«В указанное время приём заявлений по всем государственным и муниципальным услугам осуществляться не будет. Сотрудники МФЦ смогут только произвести выдачу готовых документов. Просим заявителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и планировать завтра посещение офисов «Мой документы» заранее», – отмечает руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
Комментарии
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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