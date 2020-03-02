Во всех районах Мурманска прошли традиционные масленичные гулянья

Их кульминацией стал праздник на площади Пять Углов, который состоялся 1 марта – в первый день весны. С полудня в центре мурманчан и гостей города ждали угощения и развлекательная программа, работали игровые площадки. Творческие коллективы заполярной столицы подарили всем присутствующим свои лучшие номера.

- С уверенностью могу сказать, что праздник удался. Люди пришли семьями: и взрослые, и дети смогли найти занятие по душе. Песни и танцы, конкурсы и традиционные зимние забавы никого не оставили равнодушным. Здорово, что такой яркой и по-дружески теплой получилась встреча весны в нашем городе, - поделилась впечатлениями депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова.