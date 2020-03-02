Мурманская область. Арктика (16+)02.03.20 07:15
Во всех районах Мурманска прошли традиционные масленичные гулянья
Их кульминацией стал праздник на площади Пять Углов, который состоялся 1 марта – в первый день весны. С полудня в центре мурманчан и гостей города ждали угощения и развлекательная программа, работали игровые площадки. Творческие коллективы заполярной столицы подарили всем присутствующим свои лучшие номера.
- С уверенностью могу сказать, что праздник удался. Люди пришли семьями: и взрослые, и дети смогли найти занятие по душе. Песни и танцы, конкурсы и традиционные зимние забавы никого не оставили равнодушным. Здорово, что такой яркой и по-дружески теплой получилась встреча весны в нашем городе, - поделилась впечатлениями депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова.
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Последние комментарии
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
Комментарий к новости:Комиссия проверила двор на проспекте Ленина, 48
Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
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