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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 17:00

Во всех школах Североморска прошли мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе против терроризма

В Доме творчества молодёжи имени Саши Ковалева в мероприятии приняли участие депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и начальник Управления образования Юлия Гладских.

Мы знаем, что в мире существует терроризм, знаем, что от их рук гибнут тысячи людей, в том числе и дети. За 20 последних лет в мире произошло более 7 тысяч террористических актов. Ведущие перечислили теракты, которые произошли во многих странах Азии, Африки, Европы, в США. Но это было далеко от нас.

1 сентября 2004 года беда пришла и в наш дом. Террористы захватили в заложники 1116 человек, наших сограждан, учащихся, учителей, родителей Бесланской средней школы, которые пришли на торжественную линейку в День знаний. 3 сентября в результате подрыва фугасов и от пуль террористов погибли 334 человека, из них 186 детей, 17 учителей, были ранены 810 человек. Для оценки масштаба теракта достаточно сказать, что за четыре года Великой Отечественной войны Беслан потерял 357 мужчин на различных фронтах. Эта трагедия потрясла всё мировое сообщество.

Совет Безопасности ООН, собравшийся ночью 2 сентября на экстренное заседание, решительно осудил этот террористический акт и потребовал немедленного и безусловного освобождения всех заложников.

Было заявлено, что любые акты терроризма преступны и не имеют оправдания, несмотря на то, кем, когда и по каким мотивам они совершаются.

Но это не повлияло на террористов. Они продолжали удерживать заложников без воды, продуктов, в духоте. 

Юрий Шадрин назвал мероприятия, проводимые в День солидарности в борьбе против терроризма долгом памяти. С терроризмом необходимо бороться, но нужно и вести предупредительную работу, воспитывать уважение друг к другу, бдительность.

Евгений Алексеев, обращаясь к членам ученического парламента и волонтёрам сказал, что 17 лет тому назад многих из присутствовавших на этом мероприятии ребят ещё не было на свете, а потому, они не в курсе подробностей тех событий. А о них нужно помнить, чтобы не допустить их вновь, делать выводы из тех трагических событий.

Юлия Гладских подчеркнула, что только общими усилиями можно победить терроризм.

Память погибших в Беслане присутствующие почтили минутой молчания.  

Вспоминая жертв теракта, мы должны вспомнить и 10 бойцов спецназа ФСБ, которые во время проведения антитеррористической операции были вынуждены жертвовать собственными жизнями для спасения заложников. Среди них командиры трёх штурмовых групп. Все они погибли. Посмертно удостоены звания Героя России.

Сегодня на месте оставшихся от здания школы руин создан мемориал памяти жертвам той трагедии. В этот день не только родные и близкие погибших, но и многие жители из других городов России посещают этот мемориал.

Все террористы, участвовавшие в нападении на школу, были уничтожены. Один, оставшийся в живых, приговорён к пожизненному заключению. Но, это слабое утешение. Погибших не вернуть.

Мероприятие в Доме творчества молодёжи завершилось словами: «Мы за мир без террора».

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