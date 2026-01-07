Во вселенском мраке полярной ночи нам особенно ярко светит Вифлеемская звезда

Высокопреосвященный Митрофана, митрополит Мурманского и Мончегорского обратился в своём рождественском послании к возлюбленным во Христе пастырям, монашествующим и мирянам Мурманской епархии:

- Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, честные иноки и инокини, боголюбивые миряне, братья и сестры!

Дорогие мои северяне!

Сурова и величественна полярная ночь, простёршая свои крыла над нашим Кольским Севером, но в этом вселенском мраке нам особенно ярко светит Вифлеемская звезда, предвосхищая восход Солнца Правды – Христа Спасителя. Эта долгожданная звезда возвещает всемирную победу Света над тьмой и ведёт нас, как некогда волхвов, к Нему, нашему Спасителю и Утешителю, Которого не перестанет искать наша душа…

А днём в Мурманске, несмотря на сильные морозы, состоялся народный праздник «Свет Христова Рождества». Горожане — от самых маленьких до старшего поколения пришли разделить радость праздника на лодочной станции Семёновского озера.

На набережной развернулась насыщенная программа: детские подвижные игры и весёлые конкурсы, в которых с удовольствием участвовали и взрослые, традиционные рождественские колядования, хороводы и музыкальные выступления. Завершил праздничный день концерт с участием городских творческих коллективов.

Особое внимание гостей привлекла выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, где мастера из Мурманска представили авторские работы — от народных игрушек и кукол-оберегов до изделий из дерева, войлока и бисера.

Тёплый ароматный чай из полевой кухни помогал гостям согреться и создавал дополнительное ощущение домашнего уюта.

