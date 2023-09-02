Во Всемирный день первой помощи, 9 сентября, в Мурманске пройдёт мастер-класс по оказанию первой помощи
Его проведут специалисты скорой помощи и МЧС.
На мастер-классе расскажут почему важно владеть навыками первой помощи. Покажут простой алгоритм правильных действий, которые помогут выиграть время до приезда медиков. Научат проводить сердечно – лёгочную реанимацию, оказывать помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути (приём Геймлиха) и помощь при кровотечениях.
Каждый желающий сможет самостоятельно отработать свои навыки на специализированных манекенах.
«Мы живём, не задумываясь о том, что с кем-то в данный момент может произойти несчастный случай. По статистике, небольшой процент населения знает, как правильно оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации. Часто, будучи очевидцами, люди нередко теряются, совершают ошибки или упускают драгоценное время. Поэтому крайне важно, чтобы каждый человек знал основные правила и приёмы оказания первой помощи и мог совершать грамотные тактические действия по ее оказанию при состояниях, угрожающих жизни и здоровью», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Мероприятие организуют специалисты кадрового центра Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.
Начало в 15 часов на 4-ом этаже торгового центра «Мурманск Молл» (зона фудкорта).
Фото: https://gov-murman.ru