Во Всемирный день первой помощи более 50 северян получили необходимые навыки по оказанию первой помощи

Во Всемирный день первой помощи, 9 сентября, в торговом центре Мурманска прошёл мастер-класс по оказанию первой помощи для всех желающих. Он состоялся по инициативе регионального Министерства здравоохранения, организатором мероприятия выступил кадровый центр Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.

«Ежегодно в мире погибают десятки миллионов людей вследствие травм, ожогов, утоплений, аварий и других происшествий. Эти цифры могли быть гораздо меньше, если бы каждый из нас умел оказывать своевременную первую помощь. Бывают ситуации, когда жизнь пострадавшего зависит от того, кто первым окажется рядом. И если человек знает, как грамотно оказать необходимую первую помощь, это может сыграть решающую роль в спасении жизни пострадавшего до приезда медиков», - отметила Галина Хохлова, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Мурманской области.

На мастер-классе специалисты Мурманского областного клинического многопрофильного центра, Скорой медицинской помощи совместно с представителями МЧС, студентами-волонтёрами Мурманского арктического университета и Мурманского медицинского колледжа научили северян оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти в бытовой жизни. Продемонстрировали алгоритм правильных действий при проведении сердечно–лёгочной реанимации, научили как оказывать помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути (приём Геймлиха) и помощь при кровотечениях.

Каждый желающий под руководством опытных инструкторов самостоятельно отработал полученные навыки на современном симуляционном оборудовании.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, участники мероприятия поблагодарили за проведенный мастер-класс и отметили необходимость полученных знаний и хорошую возможность закрепить теорию практикой на специализированных манекенах.

Фото: https://gov-murman.ru