Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная

В ближайшее время Умба полностью откажется от использования мазута в теплогенерации. Об этом сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

В одном из старейших поселений Кольского полуострова реализуется проект по уходу от мазутозависимости: построены четыре новые котельные, которые используют в качестве топлива дешевый местный торф и щепу. Три котельные уже активно эксплуатируются. На днях получены заключения о соответствии четвертой котельной требованиям проектной документации, энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета. Юрий Сердечкин отметил, что объект будет введён в эксплуатацию уже во втором квартале этого года.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, новая котельная – самая мощная из четырёх, она обеспечит отоплением порядка 70% потребителей посёлка (65 жилых домов). Использование мазута в Умбе прекратится.