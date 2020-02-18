Во втором отборочном этапе конкурса «Безопасная среда-2020» на Северном флоте примут участие 15 команд специалистов РХБ-защиты

На Северном флоте завершается первый отборочный этап всеармейского конкурса по полевой выучке подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты «Безопасная среда». Данный конкурс входит в программу Армейских международных игр. Сборная Северного флота принимает в нём участие четвертый год подряд.

Всеармейский этап традиционно проходит в Костроме на базе Военной академии РХБ-защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. В 2020 году проведение мероприятия запланировано на 23-29 мая.

Для подготовки к конкурсу в соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО, а также сухопутных и береговых войск Северного флота было сформировано 24 команды от подразделений РХБ-защиты. Из них к участию в первом отборочном этапе, который проводится под руководством командиров соединений и воинских частей, было допущено уже 22. Из них во второй этап вышли 15 лучших коллективов.

В третий — флотский отборочный этап — будут отобраны девять расчетов специалистов РХБ-защиты.

Наилучшие показатели в специальной подготовке демонстрируют военнослужащие отдельной роты РХБ защиты Северного флота, которой командует капитан-лейтенант Дмитрий Маркин, и подчинённые начальника службы РХБ-защиты отдельной мотострелковой бригады СФ майора Дмитрия Климова. Под его руководством команда подразделений РХБ разведки Северного флота заняла второе место на прошлогоднем всеармейском конкурсе «Безопасная среда», сообщает пресс-служба СФ.