Областное правительство ежегодно поддерживает молодёжные инициативы грантами: в этом году на реализацию 17 проектов выделено 9,5 млн рублей. Об этом вчера в рамках оперативного совещания сообщила врио губернатора Оксана Демченко.

«Проекты направлены на решение актуальных социальных проблем и развитие региона, волнующие подрастающее поколение. Среди них – инициативы по развитию молодёжного предпринимательства, поддержке семей военнослужащих, патриотическому воспитанию, профилактике негативных явлений и развитию северной культуры. Все они отвечают целям и задачам стратегического плана «На Севере – жить!», — отметила Оксана Демченко.

Молодёжь Мурманской области активно участвует в федеральных грантовых конкурсах.

«В 2025 году наши инициативы получили поддержку от Росмолодёжи, Фонда президентских грантов и «Движения Первых». Это говорит о высоком уровне подготовки проектов и заинтересованности молодёжи в развитии и самореализации. Во втором полугодии 2025 года молодые северяне смогут подать новые заявки и получить средства для воплощения своих идей», — отметила врио губернатора.

Подробнее о грантовой поддержке молодёжи доложила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.