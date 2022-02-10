Во взрослых поликлиниках Мурманска больничный лист можно закрыть дистанционно

В связи с массовой выпиской пациентов, переболевших ОРВИ и коронавирусом, поликлиникам региона требуется больше времени на оформление электронного листка нетрудоспособности. Для того, чтобы снизить число визитов в поликлинику, пациенты могут подать заявку на дистанционное закрытие больничного. На сайтах учреждений Мурманска размещена информация о порядке подачи заявления.

Ссылка на форму на сайте городской поликлиники №1 в Мурманске: mgp1.ru/index.php?razdel=47.

Ссылка на форму на сайте городской поликлиники №2 в Мурманске: mgpol2.ru/закрыть-больничный-лист-дистанционн/.

«В ответ на заявку пациент получает электронное именное подтверждение своего обращения. Просим работодателей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в период пандемии и принимать подтверждение поданной заявке в качестве промежуточного основания для выхода сотрудника на работу. Это важно для того, чтобы избежать столпотворений в лечебных учреждениях. По номеру больничного листа вы можете отследить его статус», – обратились к работодателям региона представили Оперативного штаба.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, отслеживать изменение статуса электронного листка нетрудоспособности может и сам пациент в личном кабинете на портале госуслуг.

Лечебные учреждения центральных районных больниц также внедрят сервис в ближайшие дни.