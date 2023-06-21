Во взрослых поликлиниках Мурманской области откроются кабинеты медико-психологического консультирования и помощи

С 1 июля для оказания психологической помощи лицам, находящимся в тяжёлом психическом состоянии, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, от различных видов насилия, во взрослых поликлиниках Мурманской области начинают работать кабинеты медико-психологического консультирования и помощи.

Медицинские психологи проведут диагностику психоэмоционального состояния, и при выявлении изменений будет рекомендовано лечение.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, запись к специалистам кабинетов медико-психологического консультирования и помощи осуществляется участковыми врачами-терапевтами или при личном обращении в регистратуру поликлиники.

Фото: https://gov-murman.ru