Мурманская область. Арктика (16+)21.06.23 15:30
Во взрослых поликлиниках Мурманской области откроются кабинеты медико-психологического консультирования и помощи
С 1 июля для оказания психологической помощи лицам, находящимся в тяжёлом психическом состоянии, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, от различных видов насилия, во взрослых поликлиниках Мурманской области начинают работать кабинеты медико-психологического консультирования и помощи.
Медицинские психологи проведут диагностику психоэмоционального состояния, и при выявлении изменений будет рекомендовано лечение.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, запись к специалистам кабинетов медико-психологического консультирования и помощи осуществляется участковыми врачами-терапевтами или при личном обращении в регистратуру поликлиники.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Mixa51
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Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
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