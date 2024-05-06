ВОД «Волонтёры Победы» запускают регистрацию на онлайн-игру «Наша Победа»

Игра расскажет о подвигах семей в годы Великой Отечественной войны. О тех, кто сражался за Родину и ковал победу в тылу. О людях, которых война разлучила на целых четыре года и тех, кто смог найти друг друга даже в пылу сражений.

Игра состоится 8 мая, принять участие в ней может любой желающий с 14 лет.

Как сообщает vk.com/murmanculture, принять участие в онлайн-игре «Наша Победа можно следующим порядком действий:

1. Зарегистрируйтесь на сайте https://игра-нашапобеда.рф;

2. Заранее запишите свой ID, который можешь найти на сайте https://волонтёрыпобеды.рф в личном кабинете;

3. Готово! Теперь ждите 8 мая и присоединяйтесь к игре в нужное время.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273439%2Falbum-139605315_00%2Frev