«Вода России»: в текущем году от мусора очищено 197 км берегов рек и озёр Кольского полуострова

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой Всероссийской акции «Вода России» в текущем году на территории Мурманской области уже проведено более 50 мероприятий по очистке берегов рек и озёр от мусора, в которых приняли участие свыше 1,8 тысяч человек. Общая протяжённость очищенной береговой полосы составила 52,3 км.

Всего с начала действия проекта, то есть с 2019 года, в нашем регионе очищено от мусора 197,3 км берегов водных объектов, в субботниках приняли участие более 6,55 тысячи человек.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, с каждым годом количество участников акции и итоговые значения показателей проекта увеличиваются, а это значит, что бережное отношение к водным ресурсам для многих жителей нашего края имеет огромное значение.

В октябре пройдут финальные мероприятия акции в этом году, но уже следующей весной реализация проекта будет продолжена.

Фото: https://gov-murman.ru