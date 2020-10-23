Водитель фуры, слетевшей в кювет, нуждается в помощи северян

Согласно прогнозам ФГБУ «Мурманское УГМС», на территории Мурманской области в последнее время ожидается местами небольшой, ночью на юге области умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами гололедица. Как сообщают региональные спасатели, по статистике треть всех дорожных аварий происходит на мокрых, обледенелых или заснеженных трассах. Тому подтверждением является, например, сообщение, распространяемое в соцсетях, о том, что недалеко от Мурманска в фуре третий день замерзает водитель, попавший в аварию.

Как пишут свидетели, денег на то, чтобы вытащить машину, у него нет.

Первый день он жёг костёр на обочине и грелся у него. «Вчера мы подвезли ему бензиновый генератор, электрообогреватель, воду, продукты. Но это же не решение вопроса! – пишут на площадках «ВК». - Обращаемся ко всем, кто может оказать реальную помощь в эвакуации машины, да, и любую помощь.. Прямо сейчас нужен бензин для генератора, продукты (человек не может даже сходить в магазин, у него ушибы, да и машину не оставить).

Машина стоит, если ехать из Мурманска, не доезжая до Шонгуя, с левой стороны дороги. Зовут водителя Юра».