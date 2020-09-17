Водитель из Карелии погиб в Кировске в результате опрокидывания машины

По данным следствия, 15 сентября самосвал, которым управлял мужчина, во время движения задним ходом съехал с отвала и опрокинулся, в результате чего водитель оказался зажат между конструкциями кабины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели водителя самосвала на территории одного из месторождений в городе Кировске.

Следователем проведен осмотр места происшествия, установлена личность погибшего – это 41-летний житель Республики Карелия.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.