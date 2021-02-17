Водитель шнекоротора не смог выбраться из тонущей в озере машины

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в Кольском районе.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, установлено, что в вечернее время 16 февраля текущего года на озере Канентъявр, расположенного в районе 49 км автодороги «Кола – Серебрянская ГЭС», проводились снегоуборочные работы. В результате разрушения ледяного покрова озера автомобиль спецтехники (шнекоротор) провалился в воду на глубину 9-10 метров. Находившийся в кабине машинист, 1970 года рождения, не смог выбраться из тонущего шнекоротора. Его тело поднято из воды водолазами АСО АСС Мурманской области.

Следователем СО по Кольскому району произведён осмотр места происшествия, а также тела погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда в организации, работником которой являлся погибший. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В ходе проверки следователи дадут юридическую оценку ответственным за охрану труда в организации, где работал погибший.