Водитель троллейбуса в Мурманске попала в больницу с травмами, а в Кировске перед началом работы скончался сотрудник музея

Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено извещение о несчастном случае, произошедшем 7 января с работником АО «Электротранспорт города Мурманска».

- Согласно полученной информации, сотрудница предприятия находилась на крышевой лестнице троллейбуса для осмотра/проверки токоприёмника на территории депо. В это время в стоящий троллейбус совершил наезд троллейбус, управляемый другим водителем. В результате столкновения пострадавшая, находившаяся на лестнице, была зажата между элементами конструкции лестницы и кузовом наехавшего троллейбуса, что привело к получению травм.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Расследование несчастного случая - на контроле Гострудинспекции, - сообщил руководитель ведомства Юрий Дмитриев.

А в Кировске перед началом работы скончался сотрудник музея.

Государственной инспекцией труда в Мурманской области из Кировского историко-краеведческого музея получено извещение о смертельном несчастном случае.

Как сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев, трагедия произошла 10 января утром. По предварительной информации, монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ ожидал на крыльце музея начало рабочего дня, внезапно пошатнулся и потерял сознание.

Обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда.

