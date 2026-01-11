Ипотека-2026: брать или подождать снижения ставокНе опаздывайте на встречу с Солнцем: бесплатные автобусы доставят участников акции «Первый рассвет» на Солнечную горку
Мурманская область. Арктика (16+)11.01.26 18:00

Водитель троллейбуса в Мурманске попала в больницу с травмами, а в Кировске перед началом работы скончался сотрудник музея

Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено извещение о несчастном случае, произошедшем 7 января с работником АО «Электротранспорт города Мурманска».

- Согласно полученной информации, сотрудница предприятия находилась на крышевой лестнице троллейбуса для осмотра/проверки токоприёмника на территории депо. В это время в стоящий троллейбус совершил наезд троллейбус, управляемый другим водителем. В результате столкновения пострадавшая, находившаяся на лестнице, была зажата между элементами конструкции лестницы и кузовом наехавшего троллейбуса, что привело к получению травм.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Расследование несчастного случая - на контроле Гострудинспекции,  -  сообщил руководитель ведомства Юрий Дмитриев.

А в Кировске перед началом работы скончался сотрудник музея.

Государственной инспекцией труда в Мурманской области из Кировского историко-краеведческого музея получено извещение о смертельном несчастном случае.

Как сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев, трагедия произошла 10 января утром. По предварительной информации, монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ ожидал на крыльце музея начало рабочего дня, внезапно пошатнулся и потерял сознание.

Обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242398%2Fe4e271cab00e7e9d79

 

