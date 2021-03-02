Водители автобазы правительства за 120 дней отработали вместе с медиками 1800 смен

До 20 служебных автомобилей ГОБУ «Автобаза правительства Мурманской области» ежедневно выходят на линию для обслуживания вызовов медработников на дом, забора биоматериала и доставки его в лабораторию. В период борьбы с COVID-19 таким образом усилен автопарк Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи, детской поликлиники №1 города Мурманска, городских поликлиник №1 и №2.

Водители работают вместе с медицинскими организациями, подведомственными региональному министерству здравоохранения, с 30 октября прошлого года. За это время отработано свыше 1800 смен – это 15 тысяч часов.

Как рассказал главный врач первой городской поликлиники Сергей Агеев, с помощью водителей автобазы организовано почти 16 тысяч выездов врачей на дом.

«Сейчас ситуация намного проще, если сравнивать с тем, что было, например, в сентябре прошлого года. Но работа продолжается. Откровенно скажу, без этой помощи было бы тяжело и нам, и мурманчанам, которым требуется медицинская помощь. Поликлиника большая, каждый день на линию выходит до 35 автомобилей, из них 6-7 – гаража правительства», – сказал Сергей Агеев и поблагодарил всех водителей за помощь.