Водители снегоболотоходов арктической мотострелковой бригады Северного флота совершили 150- километровый марш в Заполярье

В Мурманской области в районе поселка Алакуртти водители двухзвенных снегоболотоходов арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота совершили 150- километровый марш по пересеченной местности в условиях Заполярья.

Во время проведения марша молодые водители плавающих двухзвенных снегоболотоходов ГАЗ-3344-20 «Алеут» совершенствовали практику вождения двухзвенных вездеходов в составе колон, в том числе в условиях ограниченной видимости, бездорожья и глубокого снежного покрова в условиях Заполярья.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе занятий военнослужащие отработали вопросы ориентирования на местности, действия при нападении на колону диверсионных групп, передвижения по зараженным участкам местности, а так же по выбору укрытий и маскировке техники во время привалов.

Проведению 150-километрового марша предшествовало обучение и доподготовка молодых водителей на вождение плавающих двухзвенных снегоболотоходов в условиях Заполярья. Водители, принимающие участие в марше, - это военнослужащие по призыву, которые были призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации весной 2022 года.

Плавающий двухзвенный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут» хорошо приспособлен к эксплуатации в условиях резко континентального климата. Он может выполнять широкий круг задач в тылу и на поле боя. Машины легко управляются, обладают высокой проходимостью и успешно используются для перевозки личного состава в условиях бездорожья. Вездеходы «Алеут» неоднократно задействовались в тактических учениях с подразделениями береговых войск Северного флота на Кольском полуострове, Таймыре, а также на островах архипелагов Северного Ледовитого океана.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12449333@egNews