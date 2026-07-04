Водители Заполярья могут воспользоваться новым удобным сервисом

Как сообщает Мурманский оперативный штаб, вокруг темы топлива сейчас много противоречивой информации и откровенных вбросов. Ограничения - необходимая мера. Системе нужно время, чтобы перестроить логистику, поставки и выровнять отпуск топлива.

В нашем регионе запустили интерактивную карту АЗС с актуальными данными: наличие топлива; ограничения по отпуску; возможность заправки в тару.

«Ведём карту вручную, подгружаем информацию по мере поступления от АЗС. Будем благодарны за вашу обратную связь, - сообщает штаб. - Пользуйтесь ей перед поездкой!».

При этом ранее Мурманский оперативный штаб сообщил, что в некоторых районах областного центра временно ограничивают скорость мобильного интернета, что связано с мерами безопасности.