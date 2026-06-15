Водителям — в машинисты спецтехники, дизайнерам — в prompt-инженеры, бухгалтерам — оставаться в профессии: главные рекомендации по переквалификации на 2026 год

Каждому пятому дизайнеру, каждому седьмому PR-менеджеру и каждому одиннадцатому юристу коллеги рекомендуют уходить в профессии, связанные с искусственным интеллектом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 3000 представителей распространенных профессиональных групп.

Главный тренд 2026 года — появление и стремительный рост профессий, связанных с искусственным интеллектом. Два года назад в опросе о переквалификации ничего не говорилось о подобных специалистах. Теперь 22% дизайнеров рекомендуют стать prompt-инженером (за смену дизайн-специализации ещё 33%). PR-менеджеры советуют тренера ИИ наравне с интернет-маркетологом (по 14%). Юристы видят будущее в специалисте по ИИ (9%, за смену специализации — 16%).

Если раньше HR-менеджеры чаще всего советовали коллегам уходить в охрану труда или обучение персонала, то сегодня охрана труда опустилась до 6% голосов, а лидируют бизнес-тренеры (13%), психологи и специалисты по кадровому делопроизводству (по 8%). Топ для смены профессии среди медицинских сестер тоже значительно изменился: два года назад рекомендовали переходить в косметологию, теперь чаще советуют сменить только специализацию (30%).

Водители по-прежнему чаще всего рекомендуют становиться машинистами спецтехники (42%), а квалифицированные рабочие советуют оставаться рабочими другой специализации (39%). Учителя и бухгалтеры тоже сохранили консервативные позиции. Преподаватели сегодня советуют сменить дисциплину (13%), стать логопедом (8%) или психологом (6%). Бухгалтеры рекомендуют переходить в другую отрасль (26%) или переквалифицироваться в экономиста (13%), а каждый девятый уверен, что лучше осваивать профессии эйчара или аналитика (по 11%).

Хотя программисты тоже чаще призывают оставаться разработчиками, изучая другие языки, но доля их заметно снизилась (31% сегодня против 49% в 2024 году). Среди аналитиков 15% уверены, что достаточно поменять лишь специализацию.

Менеджеры по продажам советуют менять отрасль (13%), уходить в IT-сферу (10%) либо стать маркетологом (6%). Маркетологи, в свою очередь, чаще рекомендуют становиться аналитиками (25%), PR-менеджерами (10%) и бухгалтерами (5%).

За два последних года работающие россияне стали реже советовать кардинальные уходы в несмежные сферы и чаще — либо углубление внутри профессии, либо переход в новые цифровые роли (prompt-инженер, тренер ИИ, специалист по ИИ). Это совпадает с данными о реально сменивших профессию за тот же период: среди тех, кто уже переквалифицировался и доволен результатом, главным источником удовлетворения стали не деньги, а возможности для развития, получения новых знаний и навыков (35% комментариев). Для сравнения: прибавку к зарплате, как главный плюс, назвали лишь 9%.

Время проведения открытого опроса: 12—29 мая 2026 года.