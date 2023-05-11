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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 14:30

Водные биологические ресурсы «не должны оставаться, как говорится, на последней парте»: Илья Шестаков

В Архангельске 11 и 12 мая проходит Конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике. Она открылась пленарной сессией о состоянии водных биоресурсов в Арктике и устойчивому управлению запасами.

«Новые виды водных биологических ресурсов мы уже в промысел вводим (в Северном бассейне). Если брать Баренцево и Норвежское моря, то здесь увеличение объёмов добычи креветки. Раньше этого не было. Мы также видим, как активно здесь развивается промысел и как растут запасы крабов. Мы вылов крабов можем в два раза здесь поднять, просто этого пока не делаем, исходя из экономических нюансов», - заявил Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства, на конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске в рамках председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

По его словам, в настоящее время в арктической зоне российские рыбаки вылавливают более 500 тысяч тонн всех видов биоресурсов, что составляет свыше 10% от общероссийского улова.

Российские рыбаки постоянно осваивают новые объекты промысла в Северном бассейне и увеличивают их вылов. В частности, добыча крабов здесь может вырасти в 2 раза, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом глава Росрыболовства отметил, что перспективы промысла связаны с климатическими изменениями. «Сами рыбаки это понимают, говорят, что идёт рассеянность запасов на территории Арктики, - сказал он. - Идёт таяние льдов, открываются новые зоны для возможного осуществления рыболовства. Но нужны научные исследования, по результатам которых можно будет более точно прогнозировать, что в Арктике будет происходить».

Как подчеркнул Шестаков, в освоении этого региона необходимо тесное взаимодействие не только с другими приарктическими странами, но и с компаниями, которые ведут здесь добычу полезных ископаемых. «Здесь важно сохранить баланс. Если мы с ними будем находиться в балансе - рыболовство и добыча полезных ископаемых, то мы сможем регулировать и сохранить то богатство, которое есть в арктической зоне, - сказал он, отметив вместе с тем, что «добыча одного ресурса не должна быть в ущерб добыче другого». Такие возобновляемые ресурсы, как водные биологические, по его словам, «не должны оставаться, как говорится, на последней парте».

При этом глава Росрыболовства сообщил, что ведомство практически со всеми компаниями, которые занимаются добычей полезных ископаемых в Арктике, реализует экологическое программы. «И это будем делаться в будущем», - подчеркнул он.

В рамках конференции состоятся круглые столы, где обсудят научные данные о состоянии биоресурсов Арктики, необходимые и запланированные исследования рыбных запасов, меры регулирования промысла и сохранения экосистемы, состояние и развитие инфраструктуры, а также кадровое обеспечение рыбохозяйственного комплекса.

Главным событием второго дня конференции станет международный семинар по развитию аквакультуры в Арктике.

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