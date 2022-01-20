Водолазы Северного флота оттачивают профессиональное мастерство для участия в конкурсе «Глубина» АРМИ-2022

Водолазы Северного флота приступили к флотскому этапу конкурса профессионального мастерства «Глубина» Армейских международных игр – 2022. Тренировки проходят на учебно-материальной базе управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. В них принимают участие лучшие военнослужащие трёх аварийно-спасательных отрядов - из Североморска, Северодвинска и Полярного.

В этом году конкурс имеет большую направленность на выполнение подводно-технических работ. Водолазы отточат свои умения в поиске и обследование затонувших объектов, проведении сварки и резке металла, сборке конструкций под водой.

Тренировки проходят в Кольском заливе с рейдового водолазного катера «Иван Швец». Работы водолазы выполняют на глубине около 10 метров. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

Как сообщает пресс-служба СФ, по оценке тренера команды - главного водолазного специалиста спасательного отряда Северного флота капитана 3 ранга Алексея Беляева – уровень подготовки участников конкурса «Глубина» от Северного флота позволяет рассчитывать на хорошее выступление североморцев на грядущих соревнованиях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12404383@egNews