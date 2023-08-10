Водолазы Северного флота выполнили тренировочные водолазные спуски в Кольском заливе

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели плановую тренировку по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазы отработали практические спуски с борта рейдового водолазного катера РВК-1230. В ходе тренировки группа водолазов отработала практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам и рубке троса под водой.

После подъёма на борт катера был отработан комплекс мер по реабилитации водолаза в барокамере. Наличие барокамеры является одним из обязательных условий проведения водолазных спусков. В ней проводится декомпрессия водолаза в случае его экстренного подъема на поверхность, а также после работ на больших глубинах, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475475@egNews