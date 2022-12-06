Водолазы-спасатели Северного флота отрабатывают водолазные спуски в условиях низких температур

Водолазы-спасатели управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков в условиях низкой температуры воздуха.

Практические спуски водолазов – первые в новом учебном году. Они проходят в Кольском заливе с рейдового водолазного катера «Иван Швец». Водолазам предстоит выполнить ряд специальных задач на глубинах до 20 метров.

В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой, обследованию подводных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, водолазные спуски осложняются сильным порывистым ветром и низкой температурой воздуха. При проведении работ под водой в таких условиях возможно обледенение металлических частей дыхательной аппаратуры, поэтому особое внимание уделяется не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447751@egNews