Водолазы-спасатели Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков

С водолазными специалистами Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота вчера начались тренировки по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазы приступили к практическим спускам с борта водолазных катеров «ВМ-702» и «ВМ-227». Им предстоит выполнить ряд специальных задач на глубинах до 20 метров. В течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъёму при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой и обследованию подводных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделяется не только технике безопасности, но и отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлеме каждого водолаза также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.