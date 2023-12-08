Водолазы-спасатели Северного флота приступили к тренировкам по проведению водолазных спусков

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков в новом учебном году.

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам, им предстоит выполнить ряд специальных задач на глубинах до 20 метров. В течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой обследованию подводных коммуникаций.

Для обеспечения тренировок применяется современное оборудование. Наблюдение за ходом тренировок осуществляется с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлены видеокамеры, позволяющие следить за обстановкой от первого лица.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, особое внимание при проведении водолазных спусков обращается на соблюдение требований техники безопасности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489869@egNews