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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.24 23:05

Водолазы-спасатели Северного флота приступили к тренировкам по проведению водолазных спусков

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам с борта водолазного катера «ВК-227», а также отработке элементов по установке проводников воздуха высокого давления и систем жизнеобеспечения на «эпроновской» выгородке стенд-макета подводной лодки на глубинах 40-50 метров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отрабатывает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой и обследованию подводных коммуникаций.

Совершенствование навыков водолазных специалистов проводится в преддверии масштабного учения сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота. На них военные спасатели во взаимодействии с силами ПСО морской авиации окажут помощь экипажу «аварийной» подводной лодке и на практике отработают элементы спасения личного состава, условно терпящего бедствие на море.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12498564@egNews

 

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