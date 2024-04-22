Водолазы-спасатели Северного флота провели тренировку по проведению водолазных спусков

Сегодня водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели плановую тренировку по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты отработали практические спуски с борта рейдового водолазного катера «РВК-1230». В ходе тренировки группа водолазов отработала практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам и рубке троса под водой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделялось не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи условно пострадавшему водолазу.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510024@egNews