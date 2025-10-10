Водолазы-спасатели Северного флота провели тренировку по выполнению подводно-технических работ

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели плановую тренировку по выполнению подводно-технических работ.

Водолазы выполнили ряд специальных задач на глубинах до 20 метров. Под водой они занимались остропкой предметов нестандартной формы, сборкой-разборкой металлоконструкций, резкой и сваркой металла.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, практические спуски водолазов проходили в Кольском заливе с борта многофункционального модульного катера «Спасатель Кононенко». За действиями водолазов под водой велось наблюдение с помощью камеры телеуправляемого подводного аппарата «Марлин-350».

Многофункциональный катер катамаранного типа «Спасатель Кононенко» имеет на борту необходимое оборудование для подводно-технических работ, в том числе телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350», способный действовать на глубине до 350 метров.

Фото: https://mil.ru/news/17f5b868-a35c-4b4c-9159-db876759953c