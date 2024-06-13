Водолазы Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота продолжают подготовку к конкурсу «Глубина»

Их тренировки проходят во время плановых занятий по профессиональной подготовке, а также в ходе практических подводных работ.

Отработка профессиональных навыков водолазов начинается в учебных классах и на тренажёрах, где имитируются различные нештатные ситуации, которые могут произойти под водой. Перед погружением под воду для проведения работ, водолазы проводят тренировки на берегу.

Для подготовки водолазов к конкурсным испытаниям специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота был собран специальный стенд для работы под водой, сваренный из стальных трубок, на котором размещены тиски, кронштейны и другие приспособления для выполнения различных операций на глубине.

Работа водолазов на глубине проходит под наблюдением видеокамеры телеуправляемого подводного аппарата. С его помощью руководитель спуска может контролировать действия водолаза с борта водолазного катера. В обязательном порядке на катере дежурит водолаз- спасатель, готовый прийти на помощь и эвакуировать товарища с глубины в экстренном случае.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, регулярные тренировки помогли водолазам Северного флота завоевать переходящий кубок Всеармейского конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который состоялся в феврале этого года в Севастополе.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12516494@egNews