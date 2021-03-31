Водоподогреватель в общежитии №12 в Мурманске заменят до конца весны

После сигнала ОНФ прокуратура Первомайского округа Мурманска внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства генеральному директору ООО «Управляющая компания Мурманской области». Документ находится на рассмотрении.

Ранее к общественникам обратился 70-летний мужчина с ограниченными возможностями здоровья с жалобой на то, что в доме №19 в переулке Охотничьем (общежития №12) в микрорайоне Абрам-Мыс областного центра уже полтора года нет горячей воды, а канализация находится в аварийном состоянии.

В прокуратуре общественникам пояснили: проведенная проверка подтвердила факт ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязанностей по содержанию вверенного ей жилфонда. Как результат – неудовлетворительное состояние общего имущества МКД и несоблюдение мер санитарно-эпидемиологического благополучия жителей. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться. Так, выполнение работ по замене водоподогревателя в доме №19 в переулке Охотничьем предусмотрено в 2021 г. – сообщили в надзорном ведомстве со ссылкой на соответствующее постановление администрации Мурманска.

«По результату проведенного электронного аукциона работы будет выполнять подрядная организация ООО «Сантехстандарт», с которой региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» уже заключен договор. Согласно информации Министерства строительства региона, выполнение монтажных, пусконаладочных работ и их приемка запланированы в период с 16 апреля 2021 г. по 27 мая 2021 г. Вопрос находится на контроле в прокуратуре округа. Активисты ОНФ также продолжают отслеживать ситуацию», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.