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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 17:45

Водоснабжение в Никеле: основной водовод планируют запустить завтра

В Никеле продолжаются работы по устранению аварии на основном водоводе посёлка. В некоторые дома  уже начала поступать вода, но работы продолжаются.

Напомним, авария на трубопроводе подачи хозпитьевого водоснабжения в Никеле произошла вечером 27 марта. Посёлок находился без горячей и холодной воды, отопление продолжало работать в штатном режиме. Работы по устранению коммунальной аварии ведутся вторые сутки.

- Отопление в посёлке не отключали ни на секунду, в настоящий момент происходит запитка горячего водоснабжения сетей, -  поделился глава Печенгского округа Андрей Кузнецов. – Горячая вода уже начала появляться, к вечеру она будет во всех домах Никеля. Касаемо холодного водоснабжения: вчера мы проводили большие работы, чтобы пустить воду по временной схеме, к сожалению, ожидаемого результата это не дало. Но удалось немного повысить уровень воды в хозпитьевых резервуарах. Поэтому в некоторых домах Никеля вода есть, через некоторое время она будет во всем посёлке.

Как отметил Андрей Кузнецов, данную воду нельзя использовать в пищу, потому что водовод стоял и вода может содержать примеси. Информация об этом транслируется по всем каналам коммуникаций, в том числе в соцсетях.

- Что касается снабжения питьевой водой по постоянной схеме, то работы на водоводе ведутся круглосуточно. Вчера силами работников Кольской ГМК и Печенгастроя был выполнен большой объём работ - это достаточно большое расстояние сети, -  отметил глава округа. – Сейчас подключились специалисты «Мурманскводоканала» и теперь восстановление ведётся общими усилиями. Планируем, что после необходимых процедур по запуску и промывке питьевая вода придёт в дома никельчан уже завтра.

За последние стуки проведена масштабная работа по монтажу резервной трубы водовода, менее чем за сутки смонтировано 150 метров врезки временного водовода.

- По первоначальной оценке монтажные работы планировали завершить в течение трёх суток, но сегодня мы понимаем, что срок реализации восстановительных работ сократился до двух суток, - оценивает ситуацию заместитель начальника управления главного энергетика КГМК Михаил Мартынов.

- Продолжаем работы, - рассказал заместитель генерального директора Кольской ГМК Дмитрий Чумаков. – Нам предстоит проложить трубопровод через галерею и соединиться с водоводом. Всего будет уложено около 300 метров труб, в том числе в сложных условиях.

После монтажа водовод будет опрессован, промыт, после чего начнётся штатная подача воды потребителям.

 

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