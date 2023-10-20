Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 19 октября провёл рабочую встречу с заместителем начальника Главного организационно – мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимиром Цимлянским. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части усовершенствования работы военных комиссариатов региона.

«Мы активно сотрудничаем с руководством Северного флота и военкомом Мурманской области по всем вопросам, которые касаются наших военнослужащих. После начала специальной военной операции наше взаимодействие стало ещё теснее», – сказал, открывая встречу, губернатор Андрей Чибис.

Владимир Цимлянский поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что в целях реализации поручений Президента России Владимира Путина сейчас проводится модернизация системы военкоматов страны.

«Мы на местах знакомимся с организацией взаимодействия органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Основная наша задача – оптимизация работы военкоматов, обеспечение доступности населения путём цифровизации основных направлений деятельности военных комиссариатов. Мы положительно отмечаем, что военкоматы Мурманской области ведут работу по подключению к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Я вчера встретился с руководителями четырёх военных комиссариатов региона, аппаратура там уже стоит, организовано взаимодействие с региональным минздравом, систему осталось только запустить», – сказал Владимир Цимлянский.

Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Владимир Евменьков, начальник организационно – мобилизационного управления штаба Северного флота Андрей Журавлев и военный комиссар Мурманской области Денис Остапенко, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru