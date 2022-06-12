Мурманская область. Арктика (16+)12.06.22 13:00
«Военная приёмка» отправилась в Арктику на «Арктике»
На протяжении 10 дней журналисты программы будут жить бок о бок с экипажем полярного судна. За это время они проникнут в самые сокровенные места ледокола-гиганта: центральный пост управления, турбинный зал, и даже в святая святых - зал, где находится ядерный реактор.
Самый большой в мире атомный ледокол «Арктика» выходит в рейд для сопровождения самых больших в мире газовозов, взяв на борт съёмочную группу «Военной приёмки».
Как сообщает vk.com/mil, на протяжении 10 дней журналисты программы будут жить бок о бок с экипажем полярного судна. За это время они проникнут в самые сокровенные места ледокола-гиганта: центральный пост управления, турбинный зал, и даже в святая святых - зал, где находится ядерный реактор.
Фото и видео: https://vk.com/mil
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