«Военная приёмка» отправилась в Арктику на «Арктике»

На протяжении 10 дней журналисты программы будут жить бок о бок с экипажем полярного судна. За это время они проникнут в самые сокровенные места ледокола-гиганта: центральный пост управления, турбинный зал, и даже в святая святых - зал, где находится ядерный реактор.