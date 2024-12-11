Военно-исторический кинофестиваль объединит Мурманск, Подмосковье, Севастополь и Луганск

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также в партнёрстве с Госфильмофондом России и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в декабре в Луганске, Севастополе, подмосковной Кубинке и Мурманске пройдёт военно-исторический кинофестиваль «Память и Слава».

Фестиваль поможет приобщиться к истории родной страны через призму кинематографического наследия. Знакомые сюжеты архивных пленок оживут для зрителей в сопровождении истории их создания. Фестиваль станет прологом к масштабному празднованию 80-летия победы, которое пройдет в 2025 году.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, первые показы уже прошли в Луганске, гости фестиваля увидели фильмы «Офицеры» и «Двадцать дней без войны». 12 декабря севастопольские зрители смогут посмотреть на большом экране «Хроники пикирующего бомбардировщика» и фильм «Звезда». 16 декабря в подмосковной Кубинке покажут «Небесный тихоход», «Женя, Женечка и «Катюша». Завершится фестиваль 18 декабря в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в Мурманске – северяне смогут увидеть кинокартины «На войне как на войне» и «Проверка на дорогах». Перед каждым показом киноведы Госфильмофонда представят картину и расскажут об истории военного кино, ключевых особенностях жанра, актерах, исполнивших главные роли.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/